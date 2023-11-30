По указу Нетаньяху: Израиль отзывает переговорщиков из Катара

Глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа по указанию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отозвал команду переговорщиков из Катара после «тупика в переговорах» по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила канцелярия главы Кабмина еврейского государства от имени разведки.

«После тупика в переговорах по указанию премьер-министра Биньямина Нетаньяху глава «Моссад» Давид Барнеа приказал своей команде переговорщиков в Дохе вернуться в Израиль. Террористическая организация ХАМАС не выполнила свою часть соглашения, которая предусматривала освобождение всех детей и женщин по списку, который был направлен ХАМАС и утвержден им», - говорится в сообщении.

«Глава «Моссада» от лица Израиля поблагодарил главу ЦРУ, министра разведки Египта и премьер-министра Катара за их сотрудничество в огромных посреднических усилиях, которые привели к освобождению 84 детей и женщин из сектора Газа и 24 иностранных граждан», - говорится в сообщении канцелярии премьера Израиля