В Сирии убиты иранские военные советники

Два члена Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) убиты в результате израильских ударов в Сирии, сообщают иранские государственные СМИ.

КСИР заявил, что военные советники Мохаммед Али Атаеи Шурчех и Панах Тагизаде были убиты при выполнении «консультативной миссии» в Сирии.

Иран на протяжении многих лет оказывает поддержку правительству президента Сирии Башара Асада. Тегеран также является одним из основных спонсоров ХАМАС и ливанской шиитской группировки «Хезболла».