Игорь Никифоров, специально для haqqin.az, Москва 18:25

События, развернувшиеся вокруг министерской онлайн-встречи ОПЕК+, свидетельствуют о явных проблемах с единством альянса, прежде всего, идейным. Да, внешний формальный итог налицо: участники, включая двух столпов рынка Саудовскую Аравию и Россию, согласовали дополнительное суммарное сокращение объемов нефтедобычи на уровне 2,2 млн баррелей в сутки. Однако возникают вопросы относительно эффективности, реализуемости этого решения, причем как минимум по четырем обстоятельствам.

Во-первых, оно носит добровольный характер; во-вторых, касается лишь первого квартала 2024 года; в-третьих, отсутствует какой-либо опубликованный документ с указанием конкретных квот для каждой страны; наконец, планы ОПЕК+ может спутать Россия (впрочем, не только она одна). Кроме того, сами по себе обязательства сторон явно не тянут на планетарную сенсацию. А вообще, вся картина происходящего четко делится на вещи абсолютно очевидные и, мягко говоря, закамуфлированные, не афишируемые. Изначально ноябрьский саммит был запланирован на 26 ноября (в Вене, в очном формате). Но за несколько дней до начала секретариат ОПЕК объявил, не называя причины, что мероприятие отложено до 30 ноября. Произошло это, как пишет The Wall Street Journal, из-за демарша Анголы, Нигерии и Конго. Эти три крупнейших производителя нефти в Африке получили по итогам июньского заседания ОПЕК+ значительно более низкие квоты на добычу, на фоне невыполнения предыдущих обязательств (поскольку альянс стремится сокращать разрыв между таргетированной и реальной добычей нефти). Для Анголы разрешенный уровень был понижен с 1,45 млн баррелей в сутки до 1,28 млн, для Нигерии – с 1,74 млн до 1,38 млн б/с, для Конго – с 310 тысяч до 276 тысяч.

В итоге после длительных дискуссий альянс позволил Нигерии добывать в 2024 году 1,5 млн б/с, Конго – 277 тысяч (всего на 1 тысячу б/с выше). Анголе же, напротив, квоты урезали в еще большей степени - до 1,11 млн баррелей в сутки. «Горько-сладкая победа Саудовской Аравии» Ну а сам ноябрьский форум ОПЕК+ принес следующие, весьма скромные по оценкам аналитиков, результаты: Саудовская Аравия продлила (но не расширила) уже действующее добровольное снижение нефтедобычи на 1 млн б/с, а Россия добавила к своим обязательствам относительно сокращаемых объемов еще 200 тысяч б/с, доведя показатель до полумиллиона. Далее, Алжир согласился снизить добычу еще на 51 тысячу баррелей в сутки, Казахстан – еще на 82 тысячи, Оман – на 42 тысячи, Ирак – на 211 тысяч, Кувейт – на 135 тысяч, ОАЭ – на 163 тысячи. Пожалуй, единственной неожиданностью стало пополнение рядов альянса с января 2024 года новым членом – Бразилией, в сутки добывающей более 3 млн баррелей нефти. Вступление страны в партнерство с ОПЕК+ подтвердил ее министр энергетики Алешандри Силвейра. «Итог встречи – горько-сладкая победа Саудовской Аравии», - делает вывод старший вице-президент по исследованиям нефтяного рынка в Rystad Energy Хорхе Леон. Речь о том, что эмиссарам Эр-Рияда так и не удалось добиться по-настоящему резкого, прорывного сокращения добычи на уровне всех участников ОПЕК+. По мнению наблюдателей, в целом ситуация не сулит альянсу ничего хорошего, свидетельствуя о его неспособности оказывать влияние на баланс спроса и предложения в глобальном масштабе. ОПЕК+ явно теряет долю рынка в пользу США, Ирана и других стран, которые в него не входят и продолжают активно наращивать добычу нефти. Так, в Америке она выросла в сентябре на 1,7%, до нового месячного рекорда в 13,24 млн баррелей в сутки.

Между тем, у Саудовской Аравии дефицит бюджета вырос до $9,5 млрд, а госдолг приблизился к $1 трлн. Для покрытия дефицита власти привлекли колоссальный синдицированный кредит в $11 млрд, а чтобы этот долг закрыть и сформировать бездефицитный бюджет, им срочно нужны более высокие цены на нефть, хотя бы в районе $90 за баррель. Сейчас, после того как рынок узнал о решении ОПЕК+, нефтяные котировки балансируют в диапазоне $80-85. То есть, первичная реакция оказалась достаточно вялой. Повышения спроса не предвидится «На ценах свет клином не сошелся: сегодня куда большую тревогу в лагере нефтедобывающих государств вызывают невнятные перспективы мировой экономики, - говорит ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. – Объявление итогов встречи ОПЕК+ совпало с новым прогнозом ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития – Haqqin.az), авторы которого предрекают замедление динамики роста глобального ВВП с 2,9% до 2,7% в 2024 году». Что касается дополнительных обязательств, взятых на себя Москвой, их долгосрочные последствия малопредсказуемы, но едва ли могут вызвать приступ безудержного оптимизма. Дело, скорее, в другом: объемы российского нефтяного экспорта сократятся в любом случае (независимо от этого фактора), поскольку по отношению к уровню текущего года добыча в 2024-м будет находиться в устойчивом минусе. Что, в свою очередь, негативно повлияет на основные макроэкономические параметры, на темпы роста ВВП. Непонятно, рассуждает Масленников, в какой степени снижение физических объемов (добычи и экспорта) может быть компенсировано ростом цены.

«В принципе, - предполагает эксперт, - в первом квартале 2024 года котировки вполне могут уйти выше $100 за баррель, но такая динамика неизбежно приведет к падению спроса. В этом году, несмотря на вполне приличную, в районе $70 за баррель, стоимость российского сорта Urals, правительству пришлось пойти на дополнительные расходы по управлению госдолгом и корректировке бюджета. В ситуации, когда экономики США, Европы и Китая явственно замедляются, когда все связанные с этим риски усиливаются на глазах, никакого повышения спроса на нефть на глобальном рынке ждать не приходится». Между тем, как сообщает Bloomberg, за последние недели количество вывозимой из РФ морским транспортом сырой нефти упало – после того, как США вплотную занялись «теневым флотом». По данным агентства, 19 ноября из российских портов (в частности, Усть-Луга и Приморск) было отправлено около 2,7 млн баррелей: меньшими суточными объемами в этом году отметились только две даты - 6 июня и 20 августа. Reuters, в свою очередь, пишет, что в сентябре-октябре прекратили доставку российской нефти три крупные судоходные компании Греции, из опасения попасть под вторичные санкции со стороны США. Суммарно эти три перевозчика контролируют свыше ста танкеров, способных перевозить 10 млн тонн нефти ежемесячно или 2,4 млн баррелей в сутки.

Кардинально разные цели И это далеко не всё: в октябре Америка впервые ввела санкции против владельцев танкеров в Турции и ОАЭ, которые транспортировали нефть из РФ по ценам выше установленного государствами G8 потолка в $60 за баррель. В середине ноября под ограничения попали еще три эмиратских судна. А на днях США, Великобритания и ЕС стали оказывать давление на Либерию, Маршалловы острова и Панаму: в официальных письмах, направленных в эти три страны, содержится призыв «бороться с незаконной деятельностью» и напоминание о высоком уровне риска, связанном с отсутствием западной страховки. Как заявили в Lloyd's List Intelligence (сервис по отслеживанию судов), около 40% танкеров из более чем 500 входящих в «теневой флот», зарегистрированы в компаниях с Маршалловых островов.