«Российский след»: спецслужбы объяснили, почему Порошенко не выпустили за границу

В СБУ заявили, что получили информацию о запланированной встрече Порошенко с премьером Венгрии Виктором Орбаном, «который системно выражает антиукраинскую позицию, является другом Путина и призывает снять санкции с РФ».

«Эту встречу (как и другие «рабочие встречи» отечественных политиков с представителями государств, транслирующих пророссийские нарративы) Россия планировала использовать в своих ИПСО против Украины», - считает СБУ.

«По замыслу спецслужб РФ, проведение широкомасштабной ИПСО должно привести к изменению настроений в странах-партнерах антироссийской коалиции и побудить представителей украинского политикума к провозглашению нарративов о необходимости переговорного процесса с РФ на условиях замораживания войны. Указанные заявления спецслужбы РФ планировали активно поддержать через пророссийские политические силы иностранных государств. Среди планов врага - привлечение к ИПСО отдельных украинских политиков во время их посещения третьих стран.

По полученным контрразведывательным данным, именно в этом контексте можно рассматривать информацию о запланированной встрече председателя партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко с премьер-министром Виктором Орбаном, который системно выражает антиукраинскую позицию, является «другом Путина» и призывает снять санкции с РФ»

Сам Порошенко заявлял, что планирует посетить Польшу, Брюссель и США. О планах встречи с Орбаном он ничего не говорил.

Пограничники отметили, что отказали в выезде Порошенко из-за того, что его командировка отменена Верховной Радой. Первый вице-спикер Александр Корниенко говорит, что отменил международную командировку Порошенко после получения письма с грифом «Для служебного пользования», содержание которого он не может разглашать.