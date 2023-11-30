Таможня вносит ясность...

В Государственном таможенном комитете отреагировали на распространяемую в последние дни в социальных сетях и СМИ информацию о снижении установленного законодательством лимита для товаров, ввозимых в Азербайджан гражданами для личного пользования посредством международных почтовых отправлений или карго-компаниями, с 300 до 150 долларов США.

В ГТК заявили, что распространяемая информация не имеет под собой никаких оснований: «Какие-либо изменения в правилах ввоза в страну товаров для личного пользования гражданами, не предназначенных для производственных или коммерческих целей, не являются предметом обсуждения».