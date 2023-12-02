Поздно вечером новый посол США прибыл в Баку обновлено 23:00; добавлено видео
Поздно вечером 2 декабря новый посол США Марк Либби прибыл в Баку. Об этом сообщает Turan.
Согласно информации, посол ограничился лишь кратким заявлением для прессы на азербайджанском языке, заявив, что очень рад прибыть в Азербайджан.
«Я с нетерпением жду возможности вручить свои верительные грамоты и начать работу для развития американо-азербайджанских отношений, достижения устойчивого мира в регионе. Я также хочу лучше узнать вашу прекрасную страну. Спасибо за добрый прием», - сказал Марк Либби.
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Новый посол США в Азербайджане Марк Либби прибудет сегодня вечером в Баку, сообщает Turan со ссылкой на дипломатический источник.
Кандидатура Либби была утверждена Сенатом США в начале ноября. У Вашингтона нет посла в Азербайджане с лета прошлого года, когда Эрл Литценбергер покинул этот пост.
У Марка Либби ранг советника-посланника, свободно говорит на польском и французском языках. До июня 2021 года занимал должность заместителя главы миссии и временного поверенного в делах миссии США при Европейском союзе в Брюсселе.