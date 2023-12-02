Поздно вечером 2 декабря новый посол США Марк Либби прибыл в Баку. Об этом сообщает Turan.

Согласно информации, посол ограничился лишь кратким заявлением для прессы на азербайджанском языке, заявив, что очень рад прибыть в Азербайджан.

«Я с нетерпением жду возможности вручить свои верительные грамоты и начать работу для развития американо-азербайджанских отношений, достижения устойчивого мира в регионе. Я также хочу лучше узнать вашу прекрасную страну. Спасибо за добрый прием», - сказал Марк Либби.