Украина получила партию оружия из Германии

Германия предоставила Украине новый пакет помощи, в который вошли боеприпасы и техника. Информация об этом появилась на сайте правительства ФРГ.

В военную помощь Германии для Украины вошли: 3 840 артиллерийских снарядов; 15 снайперских винтовок HLR 338 и 60 000 патронов; восемь грузовиков Zetros, три других транспортных средства, а также четыре тягача и полуприцепа; пять систем обнаружения дронов; две машины по охране границы; 25 лазерных дальномеров; 250 комплектов инструментов; одна мобильная антенно-мачтовая система.