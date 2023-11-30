Суд освободил сына экс-генсека ОДКБ Хачатурова

Апелляционный уголовный суд в Ереване освободил из-под ареста обвиняемого в отмывании денег генерал-майора Григория Хачатурова, сына бывшего генсека Организации Договора о коллективной безопасности Юрия Хачатурова. Об этом армянским СМИ сообщил адвокат Акоп Енокян.

Суд частично удовлетворил жалобу защиты на арест Хачатурова и применил альтернативные меры: залог и административный контроль.

Григорий Хачатуров находился под арестом с марта. Ему предъявлено обвинение в отмывании денег в особо крупном размере с использованием служебного положения. По этому же делу проходят еще 12 человек. Среди них — бывший министр обороны Армении Сейран Оганян, которого обвиняют в растрате имущества в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Как пишет Arminfo, по распоряжению Оганяна были проданы территории и здания воинских частей в Араратской области. Один из участков, считает следствие, в 2005 году приобрел Хачатуров.