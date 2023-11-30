Понадобится 10 лет: Макрон засомневался в способности Израиля победить

«Думаю, придет время, когда израильским властям придется более конкретно описать свои цели и чего они стремятся достичь. Что такое «полное уничтожение ХАМАС», и думает ли кто-то, что это возможно? Если это и есть цель, война продлится 10 лет», - сказал Макрон.

Франция ждет, что Израиль конкретизирует цели своей военной операции в секторе Газа, не ограничиваясь лишь «уничтожением ХАМАС», так как нынешние действия страны могут продлить войну на долгие годы. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Дубае. Его слова приводит ТАСС.

Французский лидер заявил, что уважает право Израиля на самооборону, однако в рамках международного, гуманитарного права «эта самозащита не может выражаться в нападении на гражданское население». По его словам, особенно важно добиться безопасности для мирных жителей сектора Газа, поскольку «двойные стандарты в отношении Израиля», когда жизни израильтян и палестинцев не ценятся одинаково, не совпадают с общественным мнением в других странах региона.

Президент Франции призвал израильские власти вести «структурированный диалог» с другими странами региона по вопросам безопасности и политического урегулирования на основе принципа сосуществования двух государств. Он также призвал показать палестинцам и всем, кто неравнодушен к происходящему, «что их политические требования принимаются во внимание, а также что насилие не является правильным средством их донесения».

И правильным развитием нынешней ситуации, по мнению президента Франции, стало бы возвращение к переговорам о сосуществовании двух государств, в том числе с учетом требований самого Израиля по гарантиям безопасности. В противном случае «война будет бесконечной», считает Макрон, призвав к немедленному возобновлено перемирия, «потому что правильная борьба с терроризмом - это не систематические и постоянные бомбардировки».