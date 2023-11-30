Spiegel: «Расплаты не предвидится. Расчеты Путина работают превосходно»

В публикации, выдержки из которой приводит «Страна.ua», говорится, что долгое время Запад был убежден, что план Кремля по Украине обречен на провал, а цена для России будет высокой. Но после 21 месяца войны «расплаты не предвидится», а «расчеты кремлевского правителя пока работают превосходно».

У президента России Владимира Путина есть все основания быть довольным собой в противостоянии с Украиной и Западом. Об этом написал немецкий журнал Der Spiegel.

Немецкое издание утверждает, что российская экономика растет за счет роста военного производства и высоких цен на нефть, устоявших перед санкциями. В мире президент РФ так и не стал изгоем, приняв недавно участие в виртуальной встрече G20. Внутри страны его правление остается «неоспоримым», а на фронте наметились улучшения.

«Надежды Запада на то, что Россия столкнется с экономическим коллапсом или внутренними протестами против правительства и так называемой «СВО», не оправдались. Российское население не проявило значительной усталости от конфликта, которая могла бы привести к нарастанию недовольства, к тому же режим избежал новой волны мобилизации, по крайней мере, до предстоящих выборов», - говорится в статье.

Журнал пишет, что для изменения ситуации необходимо падение цен на нефть, более жесткие санкции и изменение военного баланса в пользу Украины - за счет увеличения поставок западного оружия.