В российском Краснодаре слышны взрывы

Вечером в субботу жители Краснодара увидели в небе вспышку, которая сопровождалась звуками, похожими на взрыв. Фото и видео случившегося опубликовали местные телеграм-каналы.

Официального объяснения произошедшего пока нет. Местные власти инцидент не комментировали. Незадолго до этого российское Минобороны обвинило Украину в попытке ракетной атаки по территории России.

По данным ведомства, около 18:00 по местному времени Украина выпустила две зенитные ракеты С-200, которые были уничтожены российскими средствами ПВО над акваторией Азовского моря.

Киев не комментировал заявление российского Минобороны.