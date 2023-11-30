На 18-й минуте ганец Мохаммед Кадири вывел номинальных хозяев вперед. Но нахчыванцам не удалось удержать победу. На 3-й добавленной минуте боснийский футболист «Араз-Нахчывана» Нуман Курдич отправил мяч в собственные ворота.

В первом матче дня «Араз-Нахчыван», принимающий своих соперников на бакинской «Далга Арене», играл с «Сабаилом». Встреча завершилась со счетом 1:1.

В вечернем матче играли «Туран-Товуз» и «Сумгаит». И тут же зафиксирована ничья – 2:2.

Для «Сумгаита» все началось очень удачно. Уже на 6-й минуте Эльвин Бадалов вывел сумгаитцев вперед. А на 35-й минуте Рой Кехат сделал счет 2:0 в пользу гостей.

Но во втором тайме «Туран-Товуз» смог выровнять положение. Хозяева отыгрались за пять минут. Луис Пачу на 49-й минуте сделал счет 1:2, а Отто Джон на 54-й забил второй гол.

В итоге «Сумгаиту» не удалось оторваться от своих преследователей в борьбе за 3-е место. Он по-прежнему имеет равные очки с «Сабаилом».

Завтра состоятся еще два матча: «Кяпяз» - «Сабах» (время начала – 15:00) и «Нефтчи» - «Зиря» (17:00). 4 декабря тур закроет игра «Карабах» - «Габала» (19:30).

Турнирное положение:

1. «Карабах» - 29 очков (14 матчей)

2. «Зиря» - 28 (14)

3. «Сумгаит» - 23 (15)

4. «Сабаил» - 23 (15)

5. «Араз-Нахчыван» - 22 (15)

6. «Нефтчи» - 19 (14)

7. «Туран-Товуз» - 16 (15)

8. «Сабах» - 16 (14)

9. «Габала» - 11 (14)

10. «Кяпяз» - 10 (14).