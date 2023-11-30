В Крыму смертельно отравили российских военных
Случай массового отравления российских солдат произошел в одной из воинских частей Симферополя.
Украинские СМИ утверждают, что две девушки пришли на контрольно-пропускной пункт одной из воинских частей, представились местными жительницами и передали россиянам семь бутылок водки и закуски - сыр, хлеб, колбасу и рыбу. Якобы в принесенной девушками еде и водке были дозы мышьяка и стрихнина. Утверждается, что 24 российских солдата скончались, еще 11 - госпитализированы. Девушек обнаружить не удалось.