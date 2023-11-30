Жеребьевка футбольного Евро-2024: кто достанется Турции?

В эти минуты в Гамбурге проходит церемония жеребьевки финальной стадии чемпионата Европы-2024 по футболу.

На данный момент известен 21 из 24 участников Евро. Еще три команды, которые поедут в Германию следующим летом, определятся в марте.

Перед жеребьевкой сборные были поделены на четыре корзины, согласно их выступлению в отборочном турнире.

Корзина 1: Германия, Франция, Бельгия, Португалия, Испания, Англия.

Корзина 2: Венгрия, Румыния, Албания, Турция, Дания, Австрия.

Корзина 3: Нидерланды, Хорватия, Словакия, Шотландия, Словения, Чехия.

Корзина 4: Италия, Швейцария, Сербия, победитель пути А стыковых матчей (Польша, Эстония, Уэльс, Финляндия), победитель пути В (Израиль, Исландия, Босния, Украина), победитель пути С (Грузия, Люксембург, Греция, Казахстан).