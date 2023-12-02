Фархад Мамедов, автор haqqin.az 2 декабря 2023, 21:50

Армения завершила реконструкцию контрольно-пропускного пункта «Алиджан» (по армянской версии, «Маргара») на границе с Турцией и надеется на реализацию достигнутого с Анкарой соглашения об открытии границы для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов. Пресс-служба МИД Армении сообщила, что КПП готов к эксплуатации, и армянская сторона ждет от Турции «положительных сигналов».

Напомним, договоренность об открытии армяно-турецкой границы для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов была достигнута в ходе переговоров спецпредставителей Еревана и Анкары, стартовавших в начале 2021 года. И на этом уровне было проведено несколько раундов переговоров по нормализации двусторонних отношений. Задержка подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией, а также невыполнение Ереваном обязательств по открытию Зангезурского коридора фактически приостановили процесс нормализации отношений между Анкарой и Ереваном. Турция впервые за последние 35 лет открыла в феврале этого года контрольно-пропускной пункт «Алиджан», чтобы пропустить груз гуманитарной помощи, отправленный Арменией жертвам разрушительного землетрясения в турецких провинциях Кахраманмараш и Хатай. Примерно в то же время министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян посетил Турцию, чтобы выразить официальные соболезнования жертвам стихийного бедствия.

Впрочем, как выяснилось позднее, «дипломатия землетрясения» не сдвинула с места процесс нормализации армяно-турецких отношений, начавшийся после победы Азербайджана в 44-дневной войне. Правительство Турции ясно дало понять своим соседям, что нормализация отношений с Арменией зависит исключительно от достижения мира с Азербайджаном и открытия Зангезурского коридора. Хотя Армения практически ежедневно повторяет о своей заинтересованности в скорейшем достижении мира с Азербайджаном, она, тем не менее, продолжает использовать различные предлоги, чтобы затянуть его и, полагаясь на поддержку Запада, занять более сильную позицию за столом переговоров. При этом, поскольку Армения не выполнила обязательств по открытию Зангезурского транспортного коридора, зафиксированных в трехстороннем Соглашении от 20 ноября 2020 года, Азербайджан отдал предпочтение прокладке коридора через территорию Ирана. В частности, уже начато строительство новых транспортных коммуникаций через территорию Ирана в Нахчыван вдоль южного берега реки Араз. Официальный Баку заявил в этой связи, что интерес Азербайджана к Зангезурскому коридору, проходящему через территорию Армении, снизился.

Возникает закономерный вопрос: дождется ли Армения в такой ситуации «позитивных сигналов» от Турции, чтобы реализовать символическое соглашение об открытии границы для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов? Такое развитие событий представляется маловероятным, поскольку Турция, прежде всего, должна убедиться, что Армения не на словах, а на деле заинтересована в установлении мира и стабильности в регионе. Кстати, на заседании Совета национальной безопасности Турции, состоявшемся 29 ноября, обсуждались ситуация на Южном Кавказе и новая ситуация вокруг Зангезурского транспортного коридора в контексте перспектив достижения мира между Азербайджаном и Арменией. Нетрудно предположить, что в ходе этих обсуждений затрагивались также перспективы нормализации турецко-армянских отношений. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян, выступая на ежегодном заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье (Северная Македония), заявил, что «возможно, в ближайшие несколько недель» Турция предпримет шаги по открытию армяно-турецкой границы, имеющее, по его словам, определяющее значение для регионального развития.

Напомнив о договоренности «открыть сухопутную границу для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов из Армении и Турции», Мирзоян подчеркнул: «Это было подтверждено министром Фиданом во время нашей двусторонней встречи 23 октября. И даже были названы четкие сроки, имея в виду ближайшие недели, и мы надеемся, что в ближайшее время мы осуществим этот первый, но вполне ощутимый шаг». На встрече Мирзояна с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, которая состоялась 23 октября в ходе тегеранского саммита министров иностранных дел в формате «3+2» (Азербайджан, Армения, Иран, Россия и Турция), были обсуждены текущие вопросы региональной и двусторонней повестки дня, а также действительно подтверждена готовность сторон реализовать ранее достигнутые договоренности. Тем не менее, на данный момент Анкара не сделала никаких официальных заявлений о том, что готова открыть границы. Турция координирует с Азербайджаном процесс нормализации отношений с Арменией и в этом контексте информирует Баку обо всех предпринимаемых шагах.