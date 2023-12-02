В конце ноября портал «Аль-Каиды» призвал мусульман всего мира совершить атаку на британскую королевскую семью, чтобы оказать «поддержку» палестинскому движению ХАМАС. Среди прочего предлагалось атаковать военно-воздушные силы на Западе, целью должны быть США и принц Гарри, пишет издание.

Аналитики BKA расценили это как призыв к «символическому акту мести и наказанию всех сторонников Израиля». Сын британского короля признавал участие в войне против «Талибана» и убийстве 25 человек в Афганистане, «поэтому казнь [Гарри] является приятной целью», следует из отчета немецкой полиции.

Согласно ее выводам, несколько террористических организаций пытаются использовать пропагандистскую войну ХАМАС для разжигания джихада против «западных крестоносцев и сионистов». Конфликт между Израилем и палестинским движением, по мнению сирийского подразделения «Аль-Каиды», предоставляет хорошую возможность для этого, говорится в материале.

Как пишет Focus, «с особой тревогой» немецкие органы безопасности наблюдают за призывами к так называемым атакам одиночек против евреев и христиан западных государств.

По мнению главы Федерального ведомства по защите Конституции (Bundesamtes für Verfassungsschutz, BfV, спецслужба, занимающаяся вопросами госбезопасности) Томаса Халденванга, после начала войны Израиля и ХАМАС «опасность нападения высока как никогда». Он считает, что звучат призыва к терактам и присоединению группировок «Аль-Каида» и ИГ к ближневосточному конфликту.