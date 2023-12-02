Исламисты готовят покушение на принца Гарри? немецкие СМИ
Исламистские группировки хотят совершить нападение на сына короля Великобритании Карла III, принца Гарри, пишет немецкое издание Focus со ссылкой на выводы Федеральной уголовной полиции Германии (Bundeskriminalamt, BKA).
В конце ноября портал «Аль-Каиды» призвал мусульман всего мира совершить атаку на британскую королевскую семью, чтобы оказать «поддержку» палестинскому движению ХАМАС. Среди прочего предлагалось атаковать военно-воздушные силы на Западе, целью должны быть США и принц Гарри, пишет издание.
Аналитики BKA расценили это как призыв к «символическому акту мести и наказанию всех сторонников Израиля». Сын британского короля признавал участие в войне против «Талибана» и убийстве 25 человек в Афганистане, «поэтому казнь [Гарри] является приятной целью», следует из отчета немецкой полиции.
Согласно ее выводам, несколько террористических организаций пытаются использовать пропагандистскую войну ХАМАС для разжигания джихада против «западных крестоносцев и сионистов». Конфликт между Израилем и палестинским движением, по мнению сирийского подразделения «Аль-Каиды», предоставляет хорошую возможность для этого, говорится в материале.
Как пишет Focus, «с особой тревогой» немецкие органы безопасности наблюдают за призывами к так называемым атакам одиночек против евреев и христиан западных государств.
По мнению главы Федерального ведомства по защите Конституции (Bundesamtes für Verfassungsschutz, BfV, спецслужба, занимающаяся вопросами госбезопасности) Томаса Халденванга, после начала войны Израиля и ХАМАС «опасность нападения высока как никогда». Он считает, что звучат призыва к терактам и присоединению группировок «Аль-Каида» и ИГ к ближневосточному конфликту.