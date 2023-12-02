Все лидеры победили в 6-м туре Баскетбольной лиги Азербайджана

В Олимпийском спорткомплексе Гянджи местная одноименная команда уступила «Нефтчи» - 80:85.

Еще два матча прошли в Сумгаите. «НТД-ИНДИГО» со счетом 97:89 обыграл «Серхедчи», а чемпион страны «Сабах» победил «Джалилабад» - 107:89.

Вчера состоялись еще два матча: «Хазри» - «Хырдалан» - 105:84, «Сумгаит» - «Шеки» - 96:81.

После 6-го тура в верхней части турнирной таблицы по-прежнему сразу четыре лидера. Все четыре команды одержали по пять побед и потерпели по одному поражению.

Напомним, десять команд сыграют в два круга. По итогам 18 туров шесть лучших коллективов выйдут в плей-офф. Клубы, занявшие два первых места, попадут напрямую в полуфинал. Остальные четыре команды сыграют в четвертьфинале.

Четвертьфинальные и полуфинальные серии будут длиться до двух побед, финальная – до трех.

Турнирное положение:

1. «Сабах» - 11 очков (6 матчей)

2. «Нефтчи» - 11 (6)

3. «НТД-ИНДИГО» - 11 (6)

4. «Хазри» - 11 (6)

5. «Джалилабад» - 9 (6)

6. «Хырдалан» - 8 (6)

7. «Серхедчи» - 8 (6)

8. «Сумгаит» - 8 (6)

9. «Гянджа» - 7 (6)

10. «Шеки» - 6 (6).