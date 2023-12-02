Все лидеры победили в 6-м туре Баскетбольной лиги Азербайджана
Сегодня тремя матчами завершился 6-й тур в Баскетбольной лиге Азербайджана (ABL).
В Олимпийском спорткомплексе Гянджи местная одноименная команда уступила «Нефтчи» - 80:85.
Еще два матча прошли в Сумгаите. «НТД-ИНДИГО» со счетом 97:89 обыграл «Серхедчи», а чемпион страны «Сабах» победил «Джалилабад» - 107:89.
Вчера состоялись еще два матча: «Хазри» - «Хырдалан» - 105:84, «Сумгаит» - «Шеки» - 96:81.
После 6-го тура в верхней части турнирной таблицы по-прежнему сразу четыре лидера. Все четыре команды одержали по пять побед и потерпели по одному поражению.
Напомним, десять команд сыграют в два круга. По итогам 18 туров шесть лучших коллективов выйдут в плей-офф. Клубы, занявшие два первых места, попадут напрямую в полуфинал. Остальные четыре команды сыграют в четвертьфинале.
Четвертьфинальные и полуфинальные серии будут длиться до двух побед, финальная – до трех.
Турнирное положение:
1. «Сабах» - 11 очков (6 матчей)
2. «Нефтчи» - 11 (6)
3. «НТД-ИНДИГО» - 11 (6)
4. «Хазри» - 11 (6)
5. «Джалилабад» - 9 (6)
6. «Хырдалан» - 8 (6)
7. «Серхедчи» - 8 (6)
8. «Сумгаит» - 8 (6)
9. «Гянджа» - 7 (6)
10. «Шеки» - 6 (6).