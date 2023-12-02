Россияне расстреляли сдававшихся в плен украинских военных

В ВСУ проверяют видео расстрела россиянами украинских военных, которые сдавались в плен, предположительно, возле села Степное, сообщает «Украинская правда».

В украинских телеграм-каналах опубликовано видео, на котором видно, как группа военных расстреливает двух других военных, которые выходят из блиндажа и один из которых держит руки за головой.

Утверждается, что это произошло возле села Степное, когда россияне зашли на позиции 45-го отдельного стрелкового батальона ВСУ.

«Враг зашел на позиции 45-го ОСБ. Во время зачистки кацапы наткнулись на блиндаж, в котором сидели наши ребята. Они были вынуждены сдаваться из-за недостатка БК. Сразу как вышел второй боец, ... просто расстреляли обоих», - пишут телеграм-каналы.