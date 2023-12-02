На прошлой неделе в Баку состоялся саммит СПЕКА, специальной программы ООН для Центральной Азии. СПЕКА объединяет пять стран Центральной Азии, а также Афганистан, Азербайджан и два агентства ООН. В саммите приняли участие президенты центральноазиатских стран, а также многочисленные гости.

В сюжете, в частности, рассказывается, что проект СПЕКА «увидел свет в 1998 году, его задача - содействовать интеграции стран-участниц в мировую экономику, развитию в регионе взаимосвязанной платформы для достижения Целей устойчивого развития ООН. Саммит поддержал создание Многостороннего трастового фонда под эгидой ООН. Азербайджан, председатель мероприятий СПЕКА в этом году, внесет в него 3,5 миллиона долларов».

В интервью корреспонденту Euronews президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил высокий уровень взаимодействия между странами Центральной Азии, достигнутый в последние два года: «Это новая реальность, и из нее нужно извлечь максимум».

«У нас прекрасные отношения со всеми странами СПЕКА, у нас много инвестиционных проектов: Азербайджан вкладывает в Центральную Азию, а Центральная Азия - в Азербайджан», - рассказал Ильхам Алиев, напомнив, что одним из столпов регионального сотрудничества является Транскаспийский транспортный маршрут Восток-Запад.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил на саммите, что сегодня «можно увеличить общий объем внешней торговли наших стран с 52 миллиардов долларов до 100 миллиардов долларов к 2030 году».

В канун саммита прошел Экономический форум СПЕКА, на котором отмечалось, что «одна из обозначенных задач - преобразование региона в важнейшее связующее звено между Европой и Азией».

«Мы, страны, не имеющие выхода к морю, должны сотрудничать, расширять транспортное партнерство, что упростит торговлю, активизирует нашу интеграцию в мировую экономику», - заявил замминистра экономики Азербайджана Самед Баширли.

В сюжете говорится, что «еще одной важнейшей темой дебатов Баку стал переход региона к взаимосвязанным энергетическим системам с акцентом на низкоуглеродные источники энергии».

«Мы призываем государства-члены расширять масштабы использования чистых источников, интегрировать их в свой энергобаланс, укреплять потенциал энергосистемы для адаптации дополнительных мощностей возобновляемой энергии, - заявила Ива Бркич, главный эксперт по устойчивой энергетике ЕЭК ООН. - Это поможет региону стать устойчивым, достичь чистого нуля».

В сторону декарбонизации экономики уже активно движется Казахстан. Об этом, а также о ставке на диверсификацию, рассказал в интервью Euronews президент Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что сегодня его страна сохраняет уголь в своем энергобалансе, пообещав положительный сдвиг в ближайшее время: «Это общемировая тенденция, и Казахстан не будет здесь отставать».