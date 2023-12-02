Убит командир батальона ХАМАС. Он планировал нападение на Израиль
Истребители Армии обороны Израиля, руководствуясь точными разведданными Управления военной разведки (АМАН) и Общей службы безопасности (ШАБАК), ликвидировали командира батальона «Шаджайя» движения ХАМАС Виссама Фархата.
Согласно сообщению израильских СМИ, Фархат принимал участие в планировании нападения на территорию Израиля 7 октября.
Также он был одним из организаторов нападения на центр довоенной подготовки в 2002 году, в результате которого погибли пять израильтян, и был одним из организаторов обстрела автобуса в 2011 году, в результате чего погиб ребенок. Фархат командовал батальоном с 2010 года и руководил им в операции «Нерушимая скала».