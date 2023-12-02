В субботу в Баку, в Спортивном центре «Серхедчи», завершился 36-й по счету чемпионат мира по борьбе среди военнослужащих.

Сборная Азербайджана завоевала 21 медаль – 11 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых наград. А наша команда по вольной борьбе с 5 золотыми, 1 серебряной и 1 бронзовой наградой заняла 1-е общекомандное место.

После завершения соревновательной части состоялась церемония закрытия. В ней приняли участие вице-президент Международного совета военного спорта (CISM) Дирк Шведе и заместитель начальник Государственной пограничной службы Азербайджана Аббас Халилов.

Шведе высоко оценил уровень организации чемпионата. «Для борцов были созданы прекрасные условия. Соревнования прошли в конкурентной, но дружеской атмосфере», - заявил гость.

Руководитель сборной Азербайджана, полковник Госпогранслужбы Фирдовси Умудов, представители Оргкомитета чемпионата Эльнур Хабибов и Эльшан Мирзоев были награждены медалями Международного совета. А Аббас Халилов удостоился ордена CISM.

В своей речи Халилов отметил, что для Азербайджана честь принимать чемпионат мира среди военнослужащих.

«Благодаря заботе и поддержке президента Ильхама Алиева в Азербайджане проходит множество международных соревнований. То, что чемпионат мира прошел в год 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева, придало соревнованию особый смысл. Азербайджан считают в мире спортивной страной, и мы организовали чемпионат мира на высоком уровне», - заявил замглавы Госпогранслужбы, поблагодарив также за организацию Министерство молодежи и спорта и Федерацию борьбы Азербайджана.