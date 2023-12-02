Россия снова атакует Украину

Россияне поздно вечером атакуют Украину с южного направления ударными беспилотниками «Шахед», сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В 22:30 по местному времени Воздушные силы сообщили о «движении БПЛА типа «Шахед» из Херсонской области в направлении Николаевской области».

Позже уточнили, что несколько групп российских ударных беспилотников в Николаевской области движется в западном направлении, а впоследствии - в направлении Кировоградской области.