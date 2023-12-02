Нетаньяху рассказал, в каком случае «Ливан будет уничтожен»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что возможная эскалация со стороны шиитской организации «Хезболла» на ливано-израильской границе может привести к «уничтожению Ливана».

«Мы постоянно действуем на севере против усилий «Хезболлы», направленных против нас. Мы уничтожаем террористические отряды, оттесняем их дальше от границы, уничтожаем боеприпасы. Мы продолжим поддерживать силы сдерживания на севере и добиваться победы на юге (сектора Газа – ред.)», - сказал он на пресс-конференции.

Премьер Израиля предостерег, что «если «Хезболла» совершит ошибку и вступит в широкомасштабную войну, то уничтожит Ливан своими руками».