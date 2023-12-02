Шеф Пентагона считает армию США «самой смертоносной силой»

Армия США является «самой смертоносной силой в истории человечества», заявил министр обороны США Ллойд Остин.

«Армия США является самой смертоносной боевой силой в истории человечества. И мы собираемся продолжать в том же духе», - сказал шеф Пентагона, выступая на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана.

Остин отметил, что в армии США служат почти 3,4 млн человек.