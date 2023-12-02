Шеф Пентагона считает армию США «самой смертоносной силой»
Армия США является «самой смертоносной силой в истории человечества», заявил министр обороны США Ллойд Остин.
«Армия США является самой смертоносной боевой силой в истории человечества. И мы собираемся продолжать в том же духе», - сказал шеф Пентагона, выступая на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана.
Остин отметил, что в армии США служат почти 3,4 млн человек.
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