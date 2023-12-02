Иракские шииты ударили по американской военной базе

Военная база США к северу от провинциального центра Эрбиль (425 км от Багдада) подверглась удару дрона-камикадзе. Об этом сообщил вещающий из Дубая телеканал Al Hadath, не уточнив, привела ли эта атака к потерям в рядах американских сил.

Ответственность за нападение взяло на себя шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака», которое ранее объявило о возобновлении операций против военных баз США после срыва гуманитарного перемирия в секторе Газа.