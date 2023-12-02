Глава Пентагона: США не позволят Путину и ХАМАС победить

США не позволят победить России в войне с Украиной и ХАМАС в конфликте с Израилем, сказал глава Пентагона Ллойд Остин на Рейгановском форуме по национальной обороне в Калифорнии.

«Мы не позволим ХАМАС или Путину победить. И мы не позволим нашим врагам разделить или ослабить нас. Поэтому, даже наращивая поддержку Израилю, мы остаемся сосредоточены на Украине»,— сказал Остин. Его слова приведены на сайте Минобороны США.

Глава Пентагона заявил, что США сохраняют способность направлять помощь сразу в «несколько театров» военных действий.

По его мнению, США могут выполнять одновременно несколько задач , потому что являются «самой могущественной страной на Земле».