Саакашвили: ОБСЕ - несостоявшаяся, развалившаяся организация

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили отреагировал на участие главы МИД России Сергея Лаврова в СМИД ОБСЕ в Скопье (Северная Македония), пишут грузинские СМИ.

На фоне введения антироссийских санкций Западом из-за войны в Украине Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пригласила министра иностранных дел России для участия в политическом мероприятии. Именно с учетом всего контекста Саакашвили отметил, что этот шаг «окончательно разрушает эту в принципе несостоявшуюся организацию».

Экс-президент Грузии вспомнил, что в феврале 1992 года он вместе с дипломатом Зазой Гогсадзе (ныне - посол в Хорватии) встретились с руководством ОБСЕ «от имени независимой Грузии и обратились с просьбой присоединиться к нашей стране».

Саакашвили отметил, что в рамках Дагомысского договора ОБСЕ направила в Цхинвали миссию, которая с самого начала была заполнена российскими шпионами», а во время российско-грузинской войны 2008 года роль организации была пассивной.