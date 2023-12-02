ХАМАС заявил, что освободил всех детей и женщин

Палестинская радикальная группировка ХАМАС освободила всех женщин и детей, которых удерживала в секторе Газа, заявил замглавы политбюро движения Салех аль-Арури телеканалу Al Jazeera.

«(Израиль) настаивает на том, что женщины и дети все еще удерживаются (ХАМАС), но мы сказали, что выдали их всех. Остальные заключенные в секторе Газа - это солдаты и гражданские лица, служившие в «оккупационной» израильской армии», - сказал источник.

По его словам, движение «не намерено отпускать остальных заложников, пока Израиль наносит удары по сектору Газа».

«Сейчас никаких переговоров о перемирии не ведется. Обмена пленными не будет до тех пор, пока агрессия не прекратится и не будет достигнуто всеобъемлющее и окончательное прекращение огня», - заявил он. Другим условием, при котором ХАМАС отпустит израильтян, аль-Арури назвал освобождение всех палестинских заключенных из израильских тюрем.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что движение отказалось освободить из заложников 17 детей и женщин. По его словам, соглашение о прекращении огня было заключено «на конкретных условиях».

«ХАМАС должен (был) вернуть всех женщин и детей, захваченных 7 октября. ХАМАС нарушил это соглашение», - сказал Галант. «После того, как движение передало израильской стороне 80 заложников, оно отказалось освобождать еще 15 женщин и двух детей», - заявил министр.