Часть Баку вновь останется без воды
В трех районах Баку будут перебои в подаче питьевой воды из-за аварии, сообщили в Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана.
Согласно информации, в связи с аварией на магистральном водопроводе на пересечении улиц Фикрета Амирова и Диляры Алиевой в городе Баку сегодня будут введены ограничения на подачу питьевой воды в части Насиминского, Сабаильского и Хатаинского районов.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!