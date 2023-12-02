Лукашенко едет в Китай
Президент Беларуси Александр Лукашенко 3-4 декабря посетит Китай, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, пишут официальные СМИ Беларуси.
В повестку переговоров Лукашенко и Си Цзиньпина, которые состоятся в Пекине, включены вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества. Также в программе визита запланировано несколько мероприятий социально-гуманитарного характера.
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