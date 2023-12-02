После Дубая: ни сытые, ни бедные не спасутся от озоновых дыр

Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 11:10

Haqqin.az уже неоднократно отмечал, что темпы сокращения выбросов в атмосферу все еще далеки от цели, поставленной в 2015 году Парижским соглашением. В результате динамика изменения глобального климата, а с ней вместе и необратимые последствия лишь усиливаются, а каждый новый день ставит перед человечеством все более сложные задачи, требуя от него ускорить выполнение климатических обязательств. Таким образом, в контексте разрушительных последствий изменения климата на Земле важность принимаемых обязательств только возрастает. И хотя работа 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае еще продолжается, очевидно, что с таким подходом согласны все мировые политики. Для решения проблемы необходимо лишь перейти от деклараций к действиям. Что, собственно, уже делается, хотя говорить об эффективности предпринимаемых решений еще слишком рано.

В глобальном масштабе лидером борьбы с изменением климата на планете являются США, которые только в этом году увеличили свои взносы в эту сферу более чем на 9,5 миллиарда долларов, а также готовят новый взнос в размере 3 миллиардов долларов в «Зеленый климатический фонд», который помогает развивающимся странам инвестировать в устойчивость, чистую энергию и экологические решения. С другой стороны, эти цифры – сущий пустяк по сравнению с тратами Соединенных Штатов на укрепление национальной обороны, а также поддержку своих союзников в разных регионах мира. Ту самую поддержку, в результате которой затяжные войны и локальные вооруженные конфликты с применением смертоносного оружия оборачиваются гибелью миллионов людей и массовыми разрушениями, которые, в свою очередь, еще больше загрязняют и без того проблемную окружающую среду. При этом необходимо отметить, что непосредственно в США предполагаемые инвестиции, направленные на борьбу с изменением климата, достигнут в ближайшие десять лет примерно одного триллиона долларов. По всей территории Соединенных Штатов строятся и расширяются сотни заводов по производству солнечных и ветряных турбин, электромобилей, аккумуляторов… Выбросы парниковых газов в атмосферу снижаются не только в энергетике и транспорте, но и в промышленности, строительной индустрии, в сельском хозяйстве... Серьезные инвестиции направляются также в восстановление береговых линий, водно-болотных угодий и лесов, в расширении возможностей американского общества противостоять экстремальным погодным условиям, вызванным изменением климата.

Да, США и в целом коллективный Запад демонстрируют достойный подражания пример того, как нужно справляться с вызовами глобального климатического кризиса. Одновременно это еще и решающий момент для перехода к коллективным действиям, поскольку пока к борьбе с глобальным потеплением не подключатся все без исключения страны мира, дальнейший прогресс будет невозможен, а поставленная Парижским соглашением задача - не дать глобальной температуре подняться выше, чем на 1,5 градуса по Цельсию – недостижимой. С другой стороны, как это сделать, если многим странам, как теперь принято говорить, «глобального Юга» эти задачи непосильны? Собственно, об этом и шла речь на конференции в Дубае, где, к примеру, премьер-министр Непала Пушпа Камал, признавая, что развитые стран ежегодно выделят слабым государствам десятки миллионов долларов для борьбы с климатическими изменениями, в то же время подчеркнул, что этого недостаточно, и призвал экономически развитые страны более щедро делиться с развивающимися государствами финансами и технологиями.