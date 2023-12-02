В Стамбуле задержали главного вора в законе

В Сарыере (Стамбул) в ходе операции Kafes-15 задержан один из руководителей действующей в России организованной преступной группировки «Воры в законе» Шамиль Амиров, разыскиваемый с «голубым бюллетенем». Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в своем аккаунте в социальной сети.

Министр добавил, что Турция усилит борьбу с международными и национальными организованными преступными группировками.