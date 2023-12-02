ЦАХАЛ уничтожил еще одного виновника резни израильтян
Истребители израильских ВВС ликвидировали причастного к атаке 7 октября командира батальона «Шеджайя» группировки ХАМАС Вессама Фархата, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Самолеты нанесли удар после получения ЦАХАЛ точной информации о местонахождении Фархата. Как указано в сообщении, командир принимал участие в столкновениях на территории Израиля 7 октября, во время которых он приказал боевикам проникнуть в кибуц Нахаль-Оз.
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