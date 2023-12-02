Грузия станет лидером по ВВП

В 2023 году Грузия станет лидером на Южном Кавказе по доходу на душу населения, сообщает инвестиционная компания Galt & Taggart.

По данным аналитиков, стабильный курс лари положительно влияет на потребительские и деловые настроения, в результате ускоряется деловая активность и потребление частного сектора, вклад которого в ВВП увеличивается.

Согласно их прогнозу, к концу года ВВП на душу населения в Грузии будет равен $8108, в Армении – $7885, а в Азербайджане – $7530.