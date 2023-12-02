Генсек НАТО настроен пессимистично

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому телеканалу Das Erste призвал готовиться к ухудшению ситуации для Украины в войне с Россией.

«Нам нужно готовиться к плохим новостям. Конфликты развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена», - сказал Столтенберг.

Столтенберг признал, что страны НАТО не удовлетворили выросший спрос Киева на боеприпасы. По его мнению, Украина «находится в критической ситуации».

После вопроса журналиста о действиях ВСУ в такой ситуации генсек заявил, что этот вопрос следует адресовать военному руководству Украины.