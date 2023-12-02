Польша ужесточит проверку украинских грузовиков

Польские службы ужесточат контроль на польско-украинской границе. Кроме того, польское правительство также планирует принять меры в европейских институциях, направленных на устранение «недобросовестной конкуренции на транспортном рынке», сообщает в субботу Польское радио со ссылкой на заявление польского Министерства инфраструктуры.

«Мы поддерживаем постоянный диалог с транспортной отраслью. Во время последней встречи мы договорились, что государственные службы усилят проверку грузовиков на польско-украинской границе. Это было одно из требований отрасли», – заявил министр инфраструктуры Польши Алвин Гаядхур.

Как подчеркнул глава ведомства, польское правительство также будет принимать меры в европейских институциях, направленных на устранение «недобросовестной конкуренции на транспортном рынке».

По словам Алвина Гаядхура, саммит Транспортного совета Евросоюза, запланированный на 4 декабря, «является моментом, когда ЕС должен поднять вопрос о последствиях отмены требования о наличии разрешений на въезд в ЕС для украинских водителей».