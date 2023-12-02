Погода на завтра
В Баку и на Апшеронском полуострове 4 декабря ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в целом без осадков. Ночью и утром в столице и на полуострове местами будет туман. Умеренный юго-западный ветер утром сменится на северо-западный, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха ночью составит 7-11°, днем - 15-19° тепла. Атмосферное давление установится на отметке 763 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем - 50-60%.
В регионах Азербайджана осадков не ожидается. Ночью и утром в некоторых районах будет туман, прогнозируется умеренный западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 4-9°, днем - 18-23° тепла, в горах ночью от -2° до +3°, днем - 7-12° тепла.