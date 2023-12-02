Погода на завтра

В Баку и на Апшеронском полуострове 4 декабря ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в целом без осадков. Ночью и утром в столице и на полуострове местами будет туман. Умеренный юго-западный ветер утром сменится на северо-западный, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.