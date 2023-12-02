Российского певца объявили нацистом и арестовали

Кировский районный суд Самары арестовал певца Эдуарда Шарлота на один месяц и 25 суток по делу о «реабилитации нацизма», пишут российские СМИ.

«Эдуарду Шарлоту сегодня избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 января», - сообщил адвокат певца Алексей Лапузин, добавив, что собирается обжаловать это решение.

Следователь на заседании сообщил, что Шарлот на своей странице в Instagram опубликовал ролики, «которые оскверняют воинскую славу». «В одном ролике он разрывает букву Z, окрашенную цветами георгиевской ленты, а на втором присутствует переделка текста «Дня Победы» с «явно оскорбительным характером», - сказал он. Шарлот признал вину, сообщив, что действовал неумышленно, добавил следователь.

Обвинение настаивало на заключении под стражу, поскольку, по его мнению, Шарлот может покинуть Россию. Певец просил отправить его под домашний арест. На заседании он сказал, что не согласен с доводами следователей, но причастность к «преступлениям» отрицать не стал. «Хочу находиться дома, скрываться не планирую», - добавил блогер.

Шарлот пояснил, что находился за границей более пяти месяцев. Он заявил, что поддерживает «военную операцию» в Украине, а вернуться решил, «чтобы поддержать страну».