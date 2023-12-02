Арабы помогут с водой
Объединенные Арабские Эмираты направят $150 млн на решение проблем, связанных с нехваткой водных ресурсов, сообщило председательство 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).
«ОАЭ объявляют о выделении нового финансирования в размере $150 млн на решение проблемы нехватки воды», - говорится в заявлении. Как отмечает председательство, средства будут направлены на поддержку проектов по обеспечению водной безопасности в наиболее уязвимых странах.