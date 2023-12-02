Российский оппозиционный журналист: В Москве сейчас деньги падают с неба

Российский писатель, журналист, бывший главный редактор телеканала «Дождь» Михаил Зыгарь, объявленный на родине «иностранным агентом» и сейчас проживающий в Германии, заявил, что последствий санкций в Москве не ощущается.

«Я не знаю, как сейчас устроена жизнь в Москве. Мои знакомые рассказывают, что в Москве сейчас деньги падают с неба. И вообще их так много, как никогда не было раньше. И невозможно найти столик в ресторане, потому что все забито. И все пухнут от денег. Так мне говорят. Я не знаю. Поэтому, может быть, в Москве сейчас по-другому», - сказал Зыгарь.