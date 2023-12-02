Сегодня в Токио завершился турнир «Большого шлема» по дзюдо.

В соревновании, в котором принимали участие 14 представителей Азербайджана, наша команда завоевала золото и две бронзы.

Вторую медаль с бронзовым отливом азербайджанской сборной принес Зелим Коцоев. В весовой категории до 100 кг он одолел Натаньела Кива из США и Леонардо Гонсалвеша Бразилии, но затем уступил будущему победителю Максиму Каниковскому из России. В утешительной сетке Коцоев взял верх над канадцем Шади Эльнаасом и итальянцем Дженнаро Пирелли, став бронзовым призером.

Напомним, вчера 3-кратный чемпион Европы Хидаят Гейдаров (73 кг) завоевал золото, победив в финале японца Соичи Хашимото. Это стало первой победой азербайджанского дзюдо в Японии. Ранее наши дзюдоисты в Стране Восходящего солнца не побеждали.

Также вчера в весовой категории до 81 кг бронзу выиграл Зелим Цкаев.

В общекомандном зачете Азербайджан занял 4-е место среди 84 стран, пропустив вперед Японию, Бразилию и Корею.