В Турции собираются запретить TikTok

Парламент Турции пригласил на заседание представителя TikTok, не исключено, что в отношении соцсети применят санкции вплоть до аннулирования лицензии, кроме того, идет подготовка закона для того, чтобы упорядочить налогообложения звезд, заявил глава комиссии по цифровым СМИ парламента Турции Хусейин Яйман.

Ожидается, что 7 декабря депутаты заслушают ответы представителя TikTok на Ближнем Востоке и в Турции Эмира Гелена.

«Для нас неприемлемо поведение соцсети TikTok, не соответствующее нашим традициям, культуре, обычаям, религии и каким-либо общественным нормам. Я осуждаю и проклинаю ее. Призываю судебные органы выполнить свои обязанности в этом вопросе. Мы считаем, что эта соцсеть закладывает динамит в фундамент структуры турецкой семьи», – цитирует телеканал Habertürk заявление депутата.

Яйман считает, что в соцсети распространяются непристойные сообщения и различный вредоносный контент.

«Что касается санкций в отношении соцсети, то речь идет о выговоре, ограничении доступа к ленте и запрете на рекламу. У нашей комиссии нет полномочий на наложение запретов, но мы можем выдвинуть такие предложения. Наша комиссия проведет оценку по этому вопросу», – отметил депутат.

В комментарии газете Sabah депутат не исключил и аннулирования лицензии соцсети.

Представитель TikTok на Ближнем Востоке и в Турции отметил, что соцсеть готова к открытому и прозрачному диалогу с властями.

По словам депутата, власти Турции также обсуждают законопроекты, нацеленные на упорядочение налогообложения «звезд» соцсети, и будут выясняться источники их доходов.

Он отметил, что ему непонятно, чем занимаются эти звезды и почему они популярны. Также депутат подчеркнул важность «приземления» соцсети в Турции и открытия ее специального представительства в стране.