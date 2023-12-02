Кремль пытается заставить россиян рожать

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров заявил, что необходимо стимулировать рождаемость в стране разными способами.

По его словам, сегодня государству важна доктрина «идентичности через русскую многонациональность». Поэтому демографию нужно поднимать не только за счет рождения детей, но через процедуру «обрусения» за счет миграционных потоков и увеличения населения.

«Надо стимулировать и само рождение детей, в том числе через материнский капитал. Надо ли вводить налог для этого? Если денег будет не хватать для этих проектов, надо. Если денег будет хватать без этого, то не надо. Это не наказание - это способ решения проблемы», - резюмировал Федоров.