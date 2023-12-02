Армения получила новое французское вооружение

В Армению отправлены 24 бронемашины типа Bastion производства французской группы Arquus. К ним должны быть добавлены еще 26 машин того же типа, которые в настоящее время находятся на стадии производства.

Недавно Армения подписала заказ на три радара GM2 200 от французской Thales. Ведутся переговоры о поставке зенитно-ракетных комплексов MISTRAL 3.

23 октября 2023 года министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что Франция помогает Армении улучшить ее потенциал противовоздушной обороны посредством продажи трех радаров GM 200 и соглашения о будущих поставках зенитных ракет Mistral.

Он также отметил, что Франция поможет Армении подготовить сухопутные силы обороны и поддержит усилия страны по реформированию и модернизации ее вооруженных сил.