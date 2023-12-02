Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 15:55

В первые месяцы после возвращения Карабаха под юрисдикцию Баку контуры внешней политики Армении оставались неопределенными. В частности, было трудно понять, что предпримет официальный Ереван, по утверждениям которого Россия больше не может считаться его надежным стратегическим партнером. Ожидания были разными, подчас прямо противоположными. Одни считали, что, лишившись Карабаха, Армения потеряла всякий интерес продолжать грести в одной лодке с Россией. И в самом деле, после потери контроля над Карабахом, который, по сути, был единственной целью, привязывавшей Ереван к Москве, осознание бессмысленности дальнейшего союза с Россией стало частью коллективного сознания армянского общества. Тем более что никаких угроз своей безопасности Армения сегодня не видит.

Куда Армении без России? Да, переговоры о мире и открытии границ с Азербайджаном идут пока ни шатко, ни валко. Что, впрочем, мало кого удивляет: создать основу для стабильного мира после такой длительной и кровавой вражды – дело непростое, требующее много времени и терпения. В то же время официальный Баку неоднократно заявлял, что не намерен силой пробивать транспортные коридоры в Нахчыван – в конце концов, с тем же успехом их можно проложить и через территорию Ирана. Об отсутствии намерений вторгаться на суверенную территорию Армении официально заявил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Так что с безопасностью границ Армении вроде бы все ясно. Следовательно, помощь России ей не нужна. Но в таком случае какой смысл оставаться под крылом Москвы, если позитивные результаты российского покровительства отсутствуют, а гигантские политические издержки налицо? Но есть и диаметрально противоположное мнение. За 20 лет правления карабахского клана Россия привязала к себе Армению такими политическими, экономическими, социальными и прочими узами, что их разрыв равносилен катастрофе. Более того, значительная часть рядовых армян не мыслит себя вне стратегического союза с Россией, что подтверждает массовый исход жителей армянских сел и регионов, уезжающих на постоянное место жительства именно в РФ.

Для среднестатистического провинциального армянина Россия – это то самое место, где работают его родственники, друзья и близкие, которые на первых порах и приютят, и деньгами помогут, и на работу пристроят. А теперь представьте себе, что завтра всего этого не будет, и что Россия станет для простых армян бесконечно далекой и враждебной страной. К этому еще привыкнуть надо!.. Прыжок в Европу, то есть в никуда Небольшое лирическое отступление: в Грузии живут около 200 тысяч армян, но, представьте, даже они, имея грузинское гражданство, все еще активно ездят в Россию. И хотя подавляющее большинство грузин давно уже ездят за длинным евро и долларом в Европу и США, ахалкалакские армяне по-прежнему осваивают бескрайние просторы России. А ведь речь, напомню, идет о гражданах Грузии - страны, если и не враждебной России, то, как минимум, недружественной. А теперь можете себе представить, насколько сильна связь с Россией в самой Армении?!..

Словом, убрать этот фактор вместе с Карабахом не удастся – речь идет о социально-психологической зависимости, сложившейся в течение десятилетий. Так что, если с позиций большой политики еще можно говорить, что без Карабаха нахождение Армении в сфере влияния России лишено всякого смысла, то с точки зрения повседневной жизни рядовых армян все выглядит далеко не так понятно и однозначно. Следует также принять во внимание, что переориентация на Европу – только на словах процесс легкий. На деле же это очень долгая игра, пользу от которой увидеть и пощупать можно будет лишь через десятилетия. Которые, кстати, надо еще как-то прожить, поскольку никакой ощутимой помощи от Европы Армения в ближайшее время не получит. Так что, задумывая разрыв с Россией, Армения должно понимать, что, по сути, это прыжок в полную неизвестность, последствия которого придется переносить самим под одобрительные похлопывания по плечу щедрых на обещания еврочиновников. Увы, такова реальность, наедине с которой руководство Армении стоит сегодня перед выбором, куда и, главное, с кем идти дальше. Как я уже писал, после поражения в 44-дневной войне и окончательной потери Карабаха шаги Армении, выражаясь политкорректно, были не настолько внятными, чтобы делать на их основе какие-либо выводы о конкретных намерениях руководства этой страны. Однако со временем стало ясно, что именно в этой неопределенности и невнятности и заключается, собственно, нынешняя политика Еревана. Как говорят в таких случаях, «это у нас не экономический кризис, это у нас экономика такая»… Именно так подходит к будущему своей страны администрация Никола Пашиняна – не говорить ничего четко и понятно, изъясняться максимально витиевато, полунамеками, главное - ничего не озвучивать открытым текстом.

Остаемся, но в работе не участвуем На днях Никол Пашинян сделал заявление относительно членства Армении в ОДКБ, из которого было ясно, что он недоволен позицией этого объединения в отношении его страны. Однако слова премьер-министра относительно дальнейших планов Армении были настолько общими, что вопрос: «А делать-то что собираетесь?» так и остался без ответа. И так – во всем. Про базу в Гюмри Пашинян сегодня скажет одно, завтра - второе, а послезавтра – что-то среднее, после чего иди гадай, будет армянский премьер настаивать на выводе российских войск из Армении или нет? Или эта вызывающая неподдельный смех череда бойкотов Еревана пророссийских интеграционных проектов, вроде того же ОДКБ. Ну, какой в этом смысл? Вы или остаетесь в них, но тогда прекратите строить из себя смертельно обиженных, или хлопните, наконец, дверью и берите на себя все риски. Но нет: комедия в постановке Кабинета министров Армении под названием «Остаемся в составе, но в работе не участвуем» продолжается… Ереван открыто заигрывает с Европой и проводит разного рода встречи на высоком уровне, явно поддразнивая Москву и пытаясь дать ей понять, что она может потерять в лице Армении. И словно бы не видит всю бессмысленность и контрпродуктивность этих политических «дразнилок», поскольку, по сути дела, евроинтеграция Армении невозможна без полного разрыва с Россией, причем именно в такой последовательности – сперва деньги, потом стулья и никак не наоборот.

Прежде, чем пойти на разрыв с Москвой, Пашинян хочет получить от Европы какие-нибудь гарантии. Хотя, как мне кажется, он прекрасно понимает, что никаких гарантий из Брюсселя не будет. Ну, не считать же гарантиями ограниченные поставки европейского оружия для армянской армии. На реальное перевооружение понадобится принципиальное политическое решение Евросоюза и долгие годы ожидания. А десяток не самых современных французских БТР – это как мертвому припарки. Пашинян хочет вырваться из медвежьих объятий России, но боится последствий, ждет хоть каких-то гарантий от Европы, но ничего не получает ни в военном, ни в экономическом смысле. Да, Евросоюз готов оказать Армении политическую поддержку, но лишь в случае ее ухода из-под влияния Кремля, что чуть ли не автоматически грозит Армении весьма серьезными экономическими и военными вызовами. У армян есть свой опыт, только, так сказать, с обратной стороны – несмотря на множество резолюций и решений, принятых по Карабаху Советом безопасности ООН и различными европейскими организации, Армения плевала на них с высоты Арагаца. И вот теперь руководство Армении оказалось по эту сторону кривого зеркала международной политики…