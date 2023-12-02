Украина может мобилизовать чиновников и депутатов

Петиция к президенту Украины о привлечении к воинской службе парламентариев и чиновников набрала необходимые для обязательного рассмотрения 25 тыс. голосов, свидетельствуют данные на официальном сайте украинского лидера.

«Обращаемся к президенту Украины с требованием определить как неотложные проекты законов, которые будут способствовать справедливой мобилизации граждан, в частности народных депутатов и государственных служащих Украины», - говорится в тексте петиции.

Автором обращения к украинскому лидеру выступил депутат Дубинский, ныне обвиняемый в государственной измене и содержащийся под стражей.

В тексте Дубинский отметил, что существующие сейчас правила, позволяющие государственным чиновникам и депутатам избежать мобилизации, оказывают негативное влияние на социальную напряженность, а также нарушают равенство граждан перед конституцией. Он же в августе внес на рассмотрение в Верховную раду законопроект о мобилизации парламентариев и чиновников.