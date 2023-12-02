Генсек НАТО об успехах Украины

На протяжении последних нескольких месяцев полномасштабной войны Украины против россиян линия фронта значительно не изменилась, но украинская сторона смогла вытеснить Черноморский флот России в восточную часть моря, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, благодаря такому достижению появилась возможность держать открытыми морские торговые пути, по которым зерно из Украины экспортируется Черным морем.

«Последние несколько месяцев линия фронта в значительной степени была без изменений. Но Украине удалось с помощью крылатых ракет нанести... большой вред (российской армии) глубоко за линией фронта. Удалось уничтожить российские самолеты и вертолеты. Удалось вытеснить российский Черноморский флот в восточную часть моря. Это значит, что мы теперь можем держать открытыми морские торговые пути», - сказал генсек.

Столтенберг подчеркнул, что все это - значительные победы. По его словам, сейчас «идет война на истощение», во время которой «побеждает эффективность, хорошая логистика».

«Мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена. Поддерживать высокий темп производства - дело особого веса», - добавил он.