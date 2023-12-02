В Украине объяснили, почему переговоры с Россией невозможны

Как заявил Подоляк в эфире канала FreeДом, Россия потеряла более 300 тысяч военнослужащих, авторитет на международной арене, уничтожив собственную экономику санкциями для того, чтобы захватить украинские города, и после этого вдруг объявляет о готовности к переговорам.

«Переговоры Россия не предлагает. Россия так и осталась в концепции «я хочу взять под контроль всю территорию Украины». О каких переговорах вы говорите? Переговоры невозможны, поскольку концепция России - восстановление СССР.

Главный пункт - установление контроля над Украиной. Это очевидная цель, и она никуда не делась. Вторая составляющая - Россия хочет не переговоры, она вообще не знает такой опции. Россия хочет, чтобы мы помогли ей получить оперативную паузу на месяца три, на шесть месяцев - заморозили линию фронта», - сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что за это время Россия проведет мобилизацию, пополнит резервы, а также развернет жесткую пропагандистскую кампанию, после чего начнется новый этап войны.

«Я не могу понять, почему все те, кто использует слово «переговоры», не могут найти в словаре его значение. Переговоры - это возможность компромисса. Какой компромисс предложит Россия? В том, что она захватила город Геническ и потому «дальше никуда не пойдет»? То есть, ради этого они потратили 300 тысяч человек? Вы себе представьте это, а тогда задайте вопрос: «Россия точно не пойдет дальше?» Или она начнет реализацию полного уничтожения Украины», - отметил Подоляк.

Он также заверил, что Украину никто не заставляет к переговорам, поскольку партнеры также понимают все риски.