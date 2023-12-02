Пентагон недоволен темпами производства оружия

Американская оборонная промышленность не обладает мощностью, возможностями, способностью реагировать или устойчивостью, что требуется для быстрого и масштабного удовлетворения всего спектра потребностей военного производства. Как пишет Politico, об этом говорится в неопубликованном проекте доклада Пентагона по оборонной промышленности США.

Согласно информации, первая в истории Национальная оборонно-промышленная стратегия должна быть представлена в ближайшие недели замглавы Пентагона по вопросам закупок и технического обеспечения Уильямом Лаплантом, в ней будет изложен взгляд на то, что нужно Пентагону, чтобы использовать опыт небольших технологических фирм при финансировании и поддержке традиционных компаний, чтобы быстрее продвигаться в разработке новых технологий.

«Не менее важно и то, что традиционным оборонным подрядчикам придется реагировать на современный конфликт со скоростью, масштабом и гибкостью, необходимыми для удовлетворения требований крупного современного конфликта», - говорится в документе.

В нем также отмечается, что США производят лучшее оружие в мире, но не могут делать это достаточно быстро.