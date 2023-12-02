Франция собирается поставить Армении наступательное вооружение

Сенат Франции рекомендовал властям страны рассмотреть вопрос поставок Армении наступательного вооружения.

Речь идет о самоходных артиллерийских установках CAESAR. Об этом говорится в законопроекте об оборонных расходах на 2024 год, подготовленном в комитете Сената по иностранным делам, обороне и вооруженным силам.

Докладчики рекомендовали как можно скорее изучить вопрос о поставке артиллерийских систем CAESAR с учетом их эффективности, а также новых производственных мощностей компании-производителя Nexter в 2024 году.